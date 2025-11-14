Матч Украина – Исландия будет судить 'палач' Германии на Евро-2024

Сборная Украины сыграет с командой Исландии в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года по футболу. Команды проведут битву, в которой определится участии стыковых матчей квалификации к первенству планеты, в воскресенье, 16 ноября.

Встречу принимает стадион "Легия" в Варшаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Время начала – в 19:00 по киевскому времени.

Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил на поединок одного из самых авторитетных рефери – Энтони Тейлора. Британец будет возглавлять бригаду, в состав которой войдут лайнсмены Гэри Бeсуик и Адам Нанн, а также четвертый судья Сэм Барротт.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Стюарт Эттуэлл.

Тейлор работал на знаковых матчах сборной Украины. Он обслуживал исторический первый поединок "сине-желтых" в Лиге наций, когда в 2018 году наша команда добыла волевую победу на выезде над Чехией (2:1).

А в октябре-2019 англичанин зафиксировал триумф украинцев в поединке против действующих на тот момент чемпионов Европы португальцев в отборе к первенству континента – 2:1. Тогда Тейлор удалил опорного полузащитника "сине-желтых" Тараса Степаненко.

Англичанин известен и тем, что в полуфинале Евро-2024 Испания – Германия не назначил очевидный пенальти после игры рукой защитник "фурии рохи" Марка Кукурельи.

Накануне сборная Украины потерпела фиаско в Париже, проиграв Франции 0:4.

