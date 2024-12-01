Матч Серии А сорвал трагический случай с футболистом сборной Италии. Момент попал на видео

Полузащитник "Ромы", выступающий на правах аренды за "Фиорентину" Едоардо Бове пережил остановку сердца и эпилептический припадок, пишет ANSA. На 17-й минуте игры Серии А против "Интера" 22-летний футболист молодежной сборной Италии наклонился, чтобы завязать шнурки, поднялся, затем сделал несколько шагов, пошатнулся, и упал лицом в газон.

Видео дня

Игроки обеих команд немедленно обступили его, пытаясь оказать помощь и вызвали медиков. Врачи быстро прибыли на поле, а хавбека срочно доставили в больницу Кареджи.

По предварительной информации, молодец игрок пришел в себя и смог общаться с медицинским персоналом.

В настоящее время он находится под наблюдением врачей и готовится к дополнительным обследованиям, в частности, компьютерной томографии.

Инцидент вызвал глубокий шок среди игроков и болельщиков. На трибунах "Артемио Франки" была абсолютная тишина, так как многие вспомнили трагедию, которая произошла во Флоренции несколько лет назад, когда умер Давиде Асторе.

Матч "Фиорентина" – "Интер" был остановлен при счете 0:0 и перенесен на неопределенную дату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!