Маркевич сказал, кого не надо вызывать в сборную Украины

Мирон Маркевич считает, что сборная Украины должна делать ставку на молодых футболистов и уже сейчас готовить команду с прицелом на будущие крупные турниры. По мнению бывшего наставника национальной команды, ради этого тренерскому штабу стоит отказаться от приглашения возрастных игроков и дать шанс новому поколению.

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Мирон Богданович не видит необходимости вызывать в национальную команду ветеранов. По его словам, сейчас важно работать на перспективу и строить коллектив, который сможет добиться результата в отборе на чемпионат мира и в дальнейшем успешно выступать на чемпионате Европы.

"Однозначно подтягивать новых. Я не думаю, что ветеранов надо вызывать. Готовить команду на чемпионат мира, потому что сейчас не лучшие времена сборной. Надо смелее подпускать молодежь и терпеть и тренерскому штабу, и болельщикам", – сказал Маркевич в интервью Youtube-каналу "Триндец".

Специалист подчеркнул, что молодым игрокам необходимо доверять даже в случае неудач. Он отметил, что при формировании новой команды не стоит требовать результата любой ценой уже в ближайших матчах, поскольку процесс обновления состава требует времени.

Говоря о качествах футболистов, которые должны составить основу сборной, Маркевич обратил внимание на игроков с большим объемом работы на поле и высоким уровнем самоотдачи.

"Сейчас без отбора мяча ничего не будет. Только за счет мастерства играть уже невозможно. В украинском футболе сейчас не хватает борьбы, поэтому нужно искать и подтягивать именно таких футболистов", – подчеркнул Маркевич.

В качестве примеров таких игроков он назвал защитника полтавской "Ворсклы" Илью Крупского, а также Дмитрия Крушинского и Михаила Дидика. Маркевич отметил, что ему импонируют футболисты, которые сохраняют интенсивность игры с первых до последних минут матча и демонстрируют желание прогрессировать.

Кроме кадрового вопроса, бывший тренер высказался и о стиле игры национальной команды. По его мнению, нынешний подбор исполнителей больше подходит для футбола, основанного на контратаках, чем для агрессивного прессинга по образцу ведущих европейских сборных.

Маркевич считает, что Украине стоит действовать через организованный средний блок и быстрые переходы из обороны в атаку. Он отметил, что такие футболисты, как Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, способны быть особенно эффективными именно в контратакующем футболе.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина с победы стартовала в новом сезоне Лиги наций. На стадионе в Будапеште подопечные Андреа Мальдеры минимально обыграли Венгрию.

Свой следующий матч "желто-синие" проведут 28 сентября в Грузии.

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