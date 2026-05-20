Мария Дубас: все наши команды СДЮШОР-МОБИ в этом сезоне сделали шаг вперед
Команда девушек СДЮШОР по баскетболу-МОБИ 2012 года рождения второй раз подряд выиграла чемпионат Украины ВЮБЛ. В финале киевлянки уверенно обыграли КДЮСШ №2-Kharkiv-city — 89:48, а весь сезон команда прошла без поражений.
Главный тренер команды Мария Дубас в интервью пресс-службе ФБУ рассказала о чемпионском сезоне, развитии молодых игроков и новом вызове в сборной Украины U-18, которую она возглавила недавно.
— Второе подряд чемпионство для команды 2012 года. Какие эмоции сейчас, уже через несколько дней после Финала четырех?
— У нас в этом сезоне было очень много турниров и почти во всех возрастных категориях мы получили медали. Самые младшие девочки играли последними, поэтому финал уже был непростым эмоционально.
Но они молодцы, подтвердили свое чемпионство. Я считаю, что подтвердить титул намного сложнее, чем выиграть его впервые. Потому что все уже настраиваются на тебя как на сильного соперника, все хотят тебя обыграть. А тебе нужно держать этот уровень и показывать свой класс.
Я очень горжусь девочками. И, конечно, не надо останавливаться — надо ставить еще более высокие цели.
— Команда прошла сезон без поражений и очень уверенно выглядела в Финале четырех. Ожидали настолько большого преимущества в финале?
— Нет, я не ожидала, что мы выиграем финал с разницей в 40 очков. Это дети, здесь очень многое решает психология. Кто первый делает рывок в счете, тот начинает психологически давить на соперника.
Я не считаю, что мы настолько сильнее Харьков-Сити, как это показал счет. У них был очень тяжелый полуфинал. Их лидер Варвара Тулинова набрала там 38 очков, и я понимала, что детям в таком возрасте тяжело держать настолько стабильный уровень в двух матчах подряд.
Мы очень серьезно готовились к сопернику, разбирали их игру. Кроме того, в начале сезона с нами играла Серафима Огородникова, которая тоже внесла большой вклад в команду, но сейчас она находится за границей. Мы волновались, как будем выглядеть без нее в финале, но девушки справились очень хорошо.
— В чем команда прибавила по сравнению с прошлым годом?
— Нам очень помогло то, что мы заявились еще и в категории 2011 года, где завоевали серебряные медали. Игра против старших девушек дала им огромный опыт и уверенность.
Они стали сильнее физически и эмоционально, лучше взаимодействуют между собой. Девушки уже гораздо лучше понимают игру, быстрее принимают решения, начали выполнять комбинационные вещи.
Для меня как для тренера очень приятно, когда ты рисуешь комбинацию на вбрасывании, а они выходят и выполняют ее правильно.
— У вас очень ровный состав.
— Да, и это, пожалуй, одна из главных причин нашего чемпионства. У многих команд есть один ярко выраженный лидер, который набирает по 35–40 очков. А у нас могут сразу четыре-пять игроков набирать по 15–20.
И это очень важно. Если у одной что-то не пошло — другая подхватит игру. Именно за счет этой командности мы и имеем такой результат.
— Насколько вы довольны развитием игроков?
— Максимально довольна. Все очень выросли за этот год. Возможно, по ходу сезона это не так заметно, но когда анализируешь — прогресс очевиден.
В прошлом году мы были седьмыми по 2011 году рождения, а в этом году уже стали вторыми. Это показывает, насколько девушки прибавили.
Они уже значительно быстрее принимают решения, лучше видят площадку, начинают играть комбинационно. И это очень радует.
— Для МОБИ это в целом очень успешный сезон.
— Да, у нас в этом году фактически четыре медали. Бронза Высшей лиги, бронза ВЮБЛ 2009 года, серебро 2011 года и золото 2012-го.
Причем бронзу Высшей лиги я вообще считаю для нас как золото. Мы были самой молодой командой турнира. Когда заявлялись в Высшую лигу, я даже не думала о медалях. Хотелось хотя бы выиграть несколько матчей для уверенности девушек.
Но сезон получился очень сильным. Было много равных игр, много драматических концовок. Для молодых игроков это бесценный опыт.
— Насколько важна поддержка клуба?
— Это действительно общий результат. У нас собрался коллектив единомышленников, и я очень благодарна всем, кто помогает нам развиваться и работать.
Хочу поблагодарить Специализированную детско-юношескую школу по баскетболу Шевченковского района Киева, спортивный комплекс "Авангард", Департамент молодежи и спорта КГГА, Федерацию баскетбола Украины, Федерацию баскетбола города Киева, а также наших партнеров — LOVARE, АО "Мономах" и ARTY SPORT.
Здесь дело даже не только в финансах. Все очень много работают, поддерживают команду в различных вопросах и живут этим делом 24 на 7. И когда есть такая совместная работа, тогда и приходит результат.
— У МОБИ есть амбиции повышения взрослой до Суперлиги?
— Да, конечно. Мы хотим выстроить полную вертикаль, чтобы наши воспитанницы видели свой путь развития внутри клуба.
До полномасштабной войны это очень мотивировало детей. Теперь младшие уже смотрят на старших девушек, которые играют в Высшей лиге, и хотят так же.
Мы не ставим цель приглашать кого-то извне. Хотим вырастить свою команду. Не думаю, что это вопрос уже следующего сезона, но в перспективе — да, мы хотим играть в Суперлиге.
— Недавно вы возглавили сборную Украины U-18. Насколько неожиданным было это назначение?
— Это было очень неожиданно, но, конечно, очень приятно. Долго ли думала? Здесь долго думать не надо — надо соглашаться.
Это очень интересный и одновременно ответственный вызов. Хотелось бы, конечно, иметь больше времени на подготовку, но будем работать в тех условиях, которые есть.
Уже начала общаться с кандидатками. У нас есть игроки в Канаде, США, ведем с ними переговоры. Летом у них клубные турниры, поэтому есть определенные сложности, но надеюсь, что все приедут.
— Общались уже с Анной Шлыковой, которая должна была возглавить летом сборную U-18, но теперь получила назначение в сборную U-20?
— Да, она передала мне всю информацию, которую уже успела собрать по U-18. Мы общались по игрокам, по организации работы.
— Уже начали изучать соперников?
— Да, уже работаем над этим. У нас непростая группа — Израиль, Болгария, Босния и Норвегия. Нельзя сказать, что это "группа смерти", но и легко точно не будет.
Понемногу уже смотрим соперников, анализируем, как можем выглядеть на этом уровне.
— Расскажите о своем тренерском штабе - вам будут помогать Вита Горобец и Елена Жержунова.
— С Еленой Жержуновой мы уже работали вместе раньше, она очень профессионально подходит к работе, много занимается скаутингом и анализом соперников.
С Витой Горобец мы работаем вместе в МОБИ, она тренирует моего сына. Да, она еще играет и у нее не так много тренерского опыта, но она очень перспективная, очень быстро учится и полностью погружена в тренерскую работу. Для нее это будет очень ценный опыт — увидеть уровень чемпионата Европы изнутри.