Лукашенко сбили во время хоккейного матча. Видео

Во время показательного хоккейного матча самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко оказался на льду после столкновения с партнером по звену. Инцидент произошел 27 декабря в игре между командой Лукашенко и сборной Брестской области, которая завершилась результативной ничьей 5:5.

Видео дня

На опубликованном видео видно, как хоккеист под номером 68 Ярослав Чуприс, бывший игрок сборной Беларуси, в игровом моменте случайно задевает 71-летнего Лукашенко.

После столкновения диктатор упал на лед, трибуны сразу затихли, а сам Чуприс сразу же бросился к нему, помогая подняться.

Спустя несколько секунд белорусский лидер встал на ноги и продолжил участие в матче.

Эпизод не остался без внимания комментаторов. В частности, Владимир Новицкий прямо по ходу трансляции предложил "поддержать первого номера", комментируя случившееся.

Несмотря на резонансный момент и появление видео в сети, пресс-служба Лукашенко предпочла проигнорировать инцидент. В официальном сообщении говорится лишь о боевой ничьей и драматичной концовке.

