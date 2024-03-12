Лучшая среди всех стран! Украина впервые в истории выиграла медальный зачет Зимних Дефлимпийских игр

Сборная Украины спортсменов с проблемами слуха стала победительницей итогового медального зачета XX Зимней Дефлимпиады-2023, которая со 2 по 12 марта проходила в турецком Эрзуруме. Всего в соревнованиях приняло участие 598 спортсменов из 36 стран мира.

Наша команда за десять дней соревнований сборная завоевала рекордные для Украины 19 наград: десять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. Вторым стал Китай (7 золотых медалей), третье место у Австрии (6 наград высшей пробы).

В состав украинской команды вошли 36 спортсменов, которые выступили в пяти видах: лыжной гонке, горнолыжном спорте, сноубординге, керлинге и шахматах — всех, кроме футзала, который в этом году дебютирует в программе Дефлимпиады, пишет "Суспильне".

До этого Украина выступала на пяти зимних Дефлимпиадах: в 1999, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах. Всего за всю историю участия в Дефлимпийских играх "сине-желтые" завоевали 27 медалей: 4 золотые, 14 серебряных и 9 бронзовых.

На минувшей Дефлимпиаде-2019 украинцы завоевали 11 наград (4+4+3) в двух видах спорта.

Все медали Украины на Дефлимпиаде-2023

"Золото"

Елизавета Ноприенко (лыжная гонка, 5 км, классический стиль + 1 км, свободный стиль + 10 км, масстарт), Руслан Денисенко (лыжная гонка, 10 км, классический стиль), Ярослав Гулеватый (лыжная гонка, 1.3 км, свободный стиль), Дмитрий Мажаев (лыжная гонка, 15 км, масстарт), Андрей Андриишин и Руслан Денисенко (лыжная гонка, командный спринт), Екатерина Якимец и Михаил Плесканка (керлинг, микст), Елена Зубарева, Татьяна Гливка, Маргарита Опря, Якимец и Диана Кобылянская (керлинг, женская команда), женская сборная по шахматам

"Серебро"

Андрей Андриишин (лыжная гонка, 10 км, классический стиль), Руслан Денисенко (лыжная гонка, 1.3 км, свободный стиль + 15 км, масстарт), Елизавета Ноприенко и Анастасия Лаврик (лыжная гонка, командный спринт), команда " Украина-1" (шахматы, рапид, микст)

"Бронза"

Дмитрий Мажаев (лыжная гонка, 10 км, классический стиль), Владимир Пишняк (лыжная гонка, 15 км, масстарт), команда "Украина-2" (шахматы, рапид, микст), Александр Гаць, Михаил Плесканка, Геннадий Стасюк, Роман Ефанов и Вадим Марченко (керлинг, мужская команда)

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