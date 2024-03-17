Лидер Суперлиги Favbet потерпел первое поражение в сезоне

В воскресенье, 17 марта, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные матчи регулярного сезона Суперлиги Favbet. В киевском бабле лидер первенства "Днепр" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Черкаським Мавпам" со счетом 70:77.

Три четверти на площадке наблюдалась равная борьба – произошла 21 смена лидера и ни одна из команд не имела преимущества более 5 очков. А вот четвертая четверть показалась нетипичной для этого сезона – Черкаськи Мавпы более агрессивно начали десятиминутку, заработали максимальные для себя в матче сначала +7, потом +9, в общем уверенно сдерживая попытки Днепра хотя бы сравнять счет.

В итоге Черкаськи Мавпы удержали победу, ставшую первой для Днепра в турнирной таблице этого сезона. Черкаськи Мавпы выиграли 13 матч при 12 поражениях, оставаясь на шестом месте.

В составе победителей 25 очков у Джелейна Далкорта, а Андрей Агафонов к 20 очкам добавил 14 подборов. У Днепра больше очков набрал Станислав Тимофеенко - 13.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Черкаськи Мавпы - Днепр 77:70 (19:19, 17:18, 17:11, 24:22)

Черкаськи Мавпы: Бун 6+10 передач, Далкорт 25+5 подборов, Агафонов 20+14 подборов – 5 потерь, Руслов 4, Марченко 10+6 подборов – старт; Кузнецов 6, Новиков 6, Назаренко 0

Днепр : Бондарчук 9, Тимофеенко 13+5 подборов, Конев 12+8 подборов, Закурдаев 5, Горобченко 7+5 подборов + 7 передач – старт; Колдомасов 9, Дубоненко 8, Ольховецкий 3, Тарасенко 2, Сипало 2, Сорочан 0