Польский нападающий Роберт Левандовский близок к уходу из "Барселоны" после завершения контракта. Саудовский "Аль-Хиляль" предложил 37-летнему форварду соглашение с зарплатой €90 млн за сезон.

По информации польского журналиста Ярослава Колиньского, стороны уже ведут продвинутые переговоры, а сам футболист склоняется к переезду в Саудовскую Аравию. Контракт с каталонским клубом истекает летом 2026 года, при этом "Барселона" была готова оставить ветерана только на менее выгодных условиях и с уменьшенной ролью в составе.

Сообщается, что предложение "Аль-Хиляля" сделает Левандовского одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. В саудовском клубе рассчитывают подписать поляка в статусе свободного агента.

Среди причин возможного трансфера называют желание игрока снизить физические нагрузки и сохранить стабильную игровую практику перед матчами сборной Польши. Также Левандовского привлекает спортивный проект "Аль-Хиляля", который считается одним из сильнейших клубов чемпионата Саудовской Аравии.

В сентябре 22-го Андрей Шевченко подарил Левандовскому капитанскую повязку в цветах флага Украины, поблагодарив поляка за его солидарность с украинским народом.

Однако позже 34-летний лидер "Барсы" заявил, что не будет надевать на матчи чемпионата мира-2022 эту повязку. Роберт отметил, что то, что он взял ее, носило исключительно символический характер.

