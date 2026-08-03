Левченко и еще 12 спортсменов исключили из сборной Украины на ЧЕ по легкой атлетике. Известно, в составе ли Магучих

Сборная Украины по легкой атлетики отказалась сразу от 13 лицензий на чемпионате Европы, который пройдет 10-16 августа в английском Бирмингеме. "Сине-желтые" выставят на турнир 25 спортсменов, больше всего из которых выступят в секторе для прыжков в высоту, куда заявлена мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

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Об этом информирует "Суспильне спорт". Наша команда добыла 34 лицензии, а после перераспределения квота украинской сборной увеличилась на четыре места. Главный тренер "сине-желтых" Александр Романюк отметил, что часть спортсменов решили исключить из состава на основе их результатов и физической формы. В частности, было решено не заявлять на турнир Юлию Левченко.

"Такая практика, как я знаю, существует и в других странах. Учитывая, что у нас сейчас война и сложное финансовое положение, мы также ограничили состав команды на юниорский чемпионат мира, установив внутренние критерии Федерации легкой атлетики. Были мировые нормативы – мы еще их повысили. То же самое и здесь. По каждому спортсмену, прошедшему отбор, были заслушаны аргументы в ту или иную сторону. Конечно, эти решения принимаются нелегко, ведь мы понимаем, что речь идет о представительстве команды, но это также влияет на общее выступление сборной и на его успешность", – объяснил Романюк.

Больше всего лицензий украинцы отозвали в спортивной ходьбе, сняв с этой части соревнований четырех спортсменов.

Состав сборной Украины на ЧЕ по легкой атлетике

400 м, мужчины: Александр Погорилко

Александр Погорилко 110 м с барьерами, мужчины: Дмитрий Багинский, Олег Кукота

Дмитрий Багинский, Олег Кукота 400 м с барьерами, женщины: Виктория Ткачук, Алина Кишкина

Виктория Ткачук, Алина Кишкина Прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко

Ярослава Магучих, Ирина Геращенко Прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитрий Никитин

Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитрий Никитин Прыжки с шестом, женщины: Марин а Килипко

Марин Килипко Прыжки с шестом, мужчины: Александр Онуфриев, Владислав Малихин

Александр Онуфриев, Владислав Малихин Прыжки в длину, женщины: Ирина Будзинская

Ирина Будзинская Метание молота, женщины: ИринаКлимец

ИринаКлимец Метание молота, мужчины: Михаил Кохан

Михаил Кохан Метание копья, мужчины: Артур Фельфнер

Артур Фельфнер Спортивная ходьба, полумарафон, женщины: Людмила Оляновская, Мария Сахарук

Людмила Оляновская, Мария Сахарук Спортивное ходьба, марафон, женщины: Анна Шевчук

Анна Шевчук Спортивное ходьба, полумарафон: Николай Рущак, Роман Горбачёв

Николай Рущак, Роман Горбачёв Спортивное ходьба, марафон: Сергей Светличный, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук

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