Леоненко объяснил, почему сборной Украины лучше не выигрывать у Франции

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко выразил мнение о том, что победа 13 ноября над Францией в матче отборочного турнира ЧМ-2026 может сыграть злую шутку для сборной Украины. По словам экс-игрока национальной команды, главным для "сине-желтых" в турнире остаются поединок против исландцев в воскресенье, 16 ноября.

Об этом Леоненко заявил в интервью таблоиду Blik. Трижды лучший футболисты Украины напомнил, что потенциальная победа команды Сергея Реброва в Париже психологически плохо повлияет на игроков, которые после этого могут просто зазвездиться и плохо настроиться на игру с Исландией.

"Я буду рад ничьей, хочется, чтобы зацепились за очки. Победа может создать проблемы для Реброва, потому что тогда футболисты выйдут на Исландию с коронами и саблями на белых конях. Главный матч будет не с Францией, а в воскресенье. Я буду смотреть на уровень игры, для меня это главное. С такой игрой, как сейчас, я даже не знаю, что нам делать на чемпионате мира, если мы выйдем туда. Иногда матчи нашей сборной не хочется смотреть, потому что ничего нет, кроме того, что все стоят за линией мяча", – сказал Леоненко.

После четырех игровых дней квалификации Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Если "сине-желтые" проиграют в Париже, а викинги выиграют в Баку у Азербайджана, то в лобовой битве с северянами команду Реброва для выхода в плей-офф квалификации устроит только победа.

Были опубликованы все расклады, как команде Реброва попасть на ЧМ. Накануне стало известно, что судить игру Франция – Украина назначили "палача" киевского "Динамо" и соотечественника президента Европейского футбольного союза (УЕФА) словенца Александера Чеферина. Также в сборной Украины подтвердили новые кадровые потери.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет на матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу Франция – Украина.

