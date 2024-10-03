Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Александр Усик – Майк Тайсон

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис считает, что у чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика немного шансов в потенциальном в бою против Майка Тайсона уровня 80-х. Как человек, который сам сражался с Тайсоном в 2002 году, Льюис обладает уникальным пониманием того, что значит выйти на ринг с такой устрашающей фигурой.

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"Я глубоко уважаю способности Усика. Он доказал, что может переиграть лучших супертяжеловесов сегодняшнего дня. Но Тайсон в лучшие годы? Это совершенно другой уровень", – заявил Леннокс.

Льюис отметил, что хотя подвижность и работа ног Усика могли бы помочь ему против более крупных и менее мобильных тяжеловесов, справиться с скоростью, взрывной мощью и неустанным давлением Тайсона было бы колоссальной задачей.

"Тайсон был природной стихией в свои лучшие годы. Его нельзя было просто переиграть, нужно было выстоять против его атак, и немногие с этим справлялись", - отметил Леннокс в dailynewsreel.com.ng.

Однако Льюис не стал полностью списывать Усика, признавая его невероятную стойкость и способность следовать стратегии.

"Если кто-то и смог бы заставить Тайсона нервничать и избежать мощных ударов, то это Усик. Но это было бы непросто", – подытожил британец.

Авторы интервью утверждают, что способность Тайсона сокращать дистанцию и оказывать давление с невероятной мощью, словно паровоз, скорее всего, заставила бы Усика работать на пределе своих возможностей. Тайсон был мастером нападения на близкой дистанции, а его взрывные комбинации могли нанести огромный ущерб даже самому подвижному бойцу. Удерживать его на расстоянии было бы крайне сложно.

"Хотя фанаты, вероятно, никогда не получат окончательный ответ на этот фантастический поединок, очевидно, что как Усик, так и Тайсон являются настоящими легендами бокса. Комментарии Льюиса вновь разожгли дискуссию, и поклонники бокса по всему миру продолжают представлять себе этот захватывающий бой, который мог бы войти в историю", – говорится в статье.

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