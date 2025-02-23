Легендарный Лука Модрич забил невероятный 'пушечный' гол с 25 метров. Видео

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич отметился фантастическим голом в 25-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге. Капитан королевского клуба открыл счет в домашнем матче с "Жироной".

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На 41-й минуте после подачи углового мяч отскочил к Модричу. Тот одним движением принял его на грудь, а вторым пушечным "выстрелом" с 25 метров отправил точно в девятку.

Аргентинский вратарь гостей Пауло Гассаниго видел момент удара, но не смог спасти команду от пропущенного гола.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:0. На 83-й минуте отметился Винисиус Жуниор.

Для 39-летнего ветерана сборной Хорватии это стало 43-м голом за 574 поединка, которые он провел в "Реале" во всех турнирах.

Модрич начинал футбольную карьеру начал в "Динамо" Загреб, после аренд в другие хорватские клубы дебютировал в основном составе в 2005 году. Трижды выигрывал чемпионат страны, после чего в 2008 году перешел в "Тоттенхэм". В 2012 году стал игроком "Реала", где выиграл 27 трофеев, в том числе шесть раз Лигу чемпионов.

В сборной Хорватии дебютировал в 2006 году, участвовал в пяти чемпионатах Европы и четырех чемпионатах мира. В 2018 году помог команде выйти в финал ЧМ и был признан лучшим игроком турнира. В том же году получил "Золотой мяч", став первым хорватом, удостоенным этой награды.

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