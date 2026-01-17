'Кривбасс' вырвал победу у Старого Луцка в Суперлиге GGBET

Первая половина матча получилась равной и зрелищной – первую четверть впереди был Старый Луцк, во второй Кривбасс, а на большой перерыв команды ушли при счете 49:47 в пользу гостей. Третья четверть оказалась неудачной для Старого Луцка, который набрал 15 очков, но пропустил 27 и перед последней четвертью Кривбасс получил преимущество +14. Впрочем, Старый Луцк сумел перехватить инициативу, вернул интригу и сравнял счет. У лучан было несколько возможностей, чтобы в концовке выйти вперед, но они их не использовали, в то время как Кривбасс реализовал свои атаки и выиграл этот матч.

Видео дня

Трипл-дабл у Кривбасса в этом матче оформил Александр Пикок, который провел игру без замен, набрал 14 очков (4/8 двухочковые, 1/2 трехочковые, 3/4 штрафные), сделал 10 подборов, 10 передач. Самым результативным у Кривбасса стал Мартин Хилл с 24 очками.

У лучан дабл-дабл оформил Владислав Николайчук – 18 очков, 12 подборов, кучную результативность показали легионеры – 19 очков набрал Рой, 18 очков у Мура и 17 очков у Андерсона.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Луцк, ДЮСШ

Старый Луцк — Кривбасс 82:86 (23:24, 24:25, 15:27, 20:10)

Старый Луцк: Рой 19, Николайчук 18 + 12 подборов, Дюпин 2, Мур 18, Лесик 6 + 5 подборов – старт; Андерсон 17, Горобченко 2, Товкач 0, Михайлов 0

Кривбасс: Хилл 24 + 8 подборов, Далкорт 17 + 5 подборов. Скира 4, Пикок 14 + 10 подборов + 10 передач, Водолазский 14 + 5 подборов – старт; Триколенко 10 + 7 подборов. Бибиков 3, Бречка 0