'Кривбасс' одержал вторую победу в сезоне Суперлиги Favbet, победив 'Запорожье'

В среду, 31 января, состоялись очередные матчи в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. В Днепре криворожский "Кривбасс" одержал вторую победу в сезоне, обыграв "Запорожье" со счетом 82:77.

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Команда Александра Вороны лидировала почти весь матч за исключением отрезка в срединных играх, когда запорожцы смогли перехватить лидерство. Но Кривбасс быстро вернул преимущество и удержал его в напряженном клатче, где одним из ключевых стало трехочковое попадание с фолом от капитана Александра Бречки.

Кривбасс одержал вторую победу в сезоне, а Запорожье потерпел 7 поражения.

Лучшим игроком матча стал американский защитник Кривбасса Лейтерренс Рид, в активе которого 21 очко, 6 подборов и 4 передачи (РЭ 17).

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Кривбасс - Запорожье 82:77 (26:19, 12:19, 27:21, 17:18)

Кривбасс: Род 21 + 6 подборов + 4 передачи - 5 потерь, Мельник 13, Тищенко 11 + 6 подборов, Мартынов 11, Бибиков 6 - старт, Василенко 8 + 5 подборов, Бречка 8 + 5 подборов + 3 передачи, гречко 4, Кундык 0, Железняк 0

Запорожье: Сизов 14+8 подборов + 7 передач – 4 расхода, Кабанов 14, Никитин 12+6 подборов, Морозов 11+9 подборов, Быков 4+5 передач — старт, Буц 12+7 подборов, Величко 8+5 подборов, Дмитренко 2, Холод 0