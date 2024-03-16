Костюк в рекордном матче проиграла первой ракетке мира, которую поляки заставили снять украинскую символику

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№32 WTA) не смогла пробиться в финал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В матче 1/2 финала 21-летняя киевлянка за 69 минут проиграв первой ракетке Иге Швентек из Польши – 2:6, 1:6.

Костюк впервые в карьере выступала в 1/2 финала турнира уровня WTA 1000, установив личный рекорд. Марта не смогла ничего противопоставить сопернице, уступив ей во второй раз подряд. До этого теннисистки встречались в 4-м раунде Roland Garros в 2021 году.

Для украинки это стало восьмым матчем (и седьмым проигрышем) против теннисистки из первой пятерки и первым поединком в карьере против лидера мирового рейтинга.

За свое выступление в Индиан-Уэллсе спортсменка из Киева заработала $325 000 призовых и 390 рейтинговых очков. В понедельник она впервые в карьере поднимется на 26-е место в списке сильнейших теннисисток мира.

Швентек 17 марта в финале сыграет с гречанкой Марией Саккари (№9 WTA).

Как сообщал OBOZ.UA, победа третьей ракетки Украины Марты Костюк (№32 WTA) над нейтральной спортсменкой с российским паспортом Анастасией Потаповой спровоцировала настоящую истерику у болельщиков РФ.

В декабре прошлого года Ига Швентек призналась, что не носит больше брошку в цветах украинского флага из-за критики соотечественников. 22-летняя уроженка Варшавы с начала полномасштабного вторжения регулярно выходила на корт с украинской символикой на кепке.

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