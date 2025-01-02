Коноплянка не допоміг. Сборную Украины по футболу разгромили со счетом 0:5 на чемпионате мира по медиафутболу

Сборная Украины по футболу неудачно стартовала на чемпионате мира по медиафутболу 2025 Kings World Cup Nations, который проходит с 1 по 12 января в Италии. В Милане подопечные Валерия Федорчука проиграли в первом матче сборной Турции со счетом 0:5.

Видео дня

Национальная команда создана на основе клуба UA Steel и включает известных футболистов, таких как Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, а также игроков из команды по socca – вице-чемпионов мира 2023. Матчи группового этапа и плей-офф играют по правилам футбола 7x7. Финал турнира состоится в Турине.

На 4-й минуте Виталий Мельник был близок к тому, чтобы вывести Украину вперед – его удар с левого фланга прошел мимо ворот. Спустя немного времени Евгений Коноплянка также упустил отличный момент: обыграл защитника Турции и пробил, но не попал в цель.

Во втором тайме Суад Ак из команды Турции оформил покер, а его последний мяч, забитый в добавленное время, согласно правилам принес сразу два очка.

Второй матч на турнире сборная проведет 4 января против проигравшего игры между Колумбией и Марокко. В случае победы украинцы получат дополнительный шанс выйти в четвертьфинал в специальном раунде.

2025 Kings World Cup Nations. 1-й раунд

Турция – Украина – 5:0

Голы: Суад Ак, 21, 24, 36 (пен), 40+2 (считается за два)

Состав сборной Украины

Вратари : 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив

: 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив Защитники : 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк

: 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк Полузащитники : 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа

: 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа Нападающий : 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес

: 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес Главный тренер: Валерий Федорчук

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!