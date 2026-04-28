Когда и где смотреть 'Шахтер' – 'Кристал Пэлас': расписание трансляций полуфинала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" примет в номинально домашней игре лондонский "Кристал Пэлас" в первом полуфинальном матче розыгрыша Лиги конференций. Подопечные тренера Арды Турана сыграют с представителями английской Премьер-лиги в четверг, 30 апреля.

Поединок принимает городской стадион в польском Кракове. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Кристал Пэлас". Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера из Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители вида спорта №1 смогут увидеть прямой эфир поединка благодаря видеосервису Megogo. Показ матча состоится на канале "Megogo Футбол 1". По традиции его будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов.

Команды никогда ранее не встречались друг с другом. Однако, "Пэлас" в нынешнем сезоне уже успели огорчить представителей нашей страны – в первом туре этапа лиги англичане обыграли киевское "Динамо" в польском Люблине 2:0.

Для "горняков" этот полуфинал является четвертым в истории еврокубков. Добавим, что другое противостояние этой стадии Лиги конференций состоится между французским "Страсбургом" и испанским "Райо Вальекано".

