Когда и где смотреть финал Марты Костюк против россиянки на супертурнире в Мадриде: во сколько трансляция

Вторая ракетка Украины Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал турнира категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA). Этого успеха наша соотечественница добилась на соревнованиях в Мадриде, призовой фонд которого составляет 8,2 миллионов долларов.

Путевку в решающий матч Костюк выиграла в противостоянии с уроженкой Подмосковья, которая сбежала в Австрию, Анастасией Патаповой. Украинка была сильнее соперницы в трех партиях – 6:2, 1:6, 6:1.

Теперь за титул 23-летняя киевлянка поспорит с россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге. Поединок состоится в субботу, 2 мая. Время начала – 18:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут поддержать Марту у экранов телевизоров и своих электронных девайсов. Прямой эфир из Мадрида пройдет на канале Setanta Sports Premium. Он доступен на сервисе "Киевстар ТВ".

Соперницы встречались друг с другом один раз. В самом начале сезона-2026 теннисистки сражались в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене, где украинка добыла победу 7:6, 6:3.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Александра Олейникова жестко раскритиковала руководство WTA за издевательство над украинцами.

