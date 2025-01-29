Кличко в заявке: Украина назвала состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2025

В феврале мужская сборная Украины сыграет заключительные матчи квалификации Евробаскета-2025. Наша национальная команда в номинально домашней игре в Риге 21 февраля будет противостоять сборной Словении, а 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

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Против словенцев украинская сборная сыграет на площадке Арена Рига в 17:30. Купить билет на важный матч нашей национальной команды можно по этой ссылке.

Тренерский штаб определился с игроками, вошедшими в расширенный состав накануне заключительного окна отбора на чемпионат Европы-2025: Александр Ковляр ("Литкабелис", Литва), Виталий Зотов, Богдан Близнюк (оба – "Йонава", Литва), Денис Лукашов ("Пея", Косово), Вячеслав Бобров, Иссуф Санон (оба – ВЭФ, Латвия), Михаил Бублик ("Кривбасс", Украина), Павел Крутоус ("Мелилья", Испания), Александр Липовой ("Колосос", Греция), Владимир Конев, Даниил Сипало (оба – "Днепр", Украина), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан), Ростислав Новицкий ("Валмиера, Латвия), Артем Пустовой ("Ховентуд", Испания), Максим Кличко ("Монако", Франция).

Украина сохраняет шансы сыграть летом на чемпионате Европы: для этого в феврале нужно выигрывать оставшиеся две игры, а сборная Израиля, в свою очередь, должна победить в матче с Португалией. После четырех поражений в квалификации наша команда занимает последнее четвертое место в группе А.

Напомним, согласно формату квалификации Евробаскета-2025, три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Расписание матчей в группе А:

21 февраля

17:30. Украина – Словения

21:00. Израиль – Португалия

24 февраля

21:00. Израиль – Словения

21:00. Португалия – Украина

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