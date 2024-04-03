'Киев-Баскет' победил 'Прикарпатье-Говерлу' и стал полуфиналистом плей-офф Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет" одержал победу в третьем матче первого раунда плей-офф чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, победив на домашней площадке "Прикарпатье-Говерлу" (86:65). Команда Дмитрия Забирченко выиграла серию 1/4 финала и вышла в полуфинал, где сыграет против БК "Ривне".

Команды провели ровную первую четверть, но в последующих отрезках матча сильнее оказались хозяева. Киев-Баскет имел ощутимое преимущество под щитами, выиграв подбор и набрав больше очков из трехсекундной.

Говерли не удалось удержать лидера соперников американского форварда Брентли Байнума, набравшего 35 очков, став самым результативным и эффективным игроком встречи. Кроме того, в активе американца 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата (РЕ 39). У гостей самым результативным стал форвард Илья Кабацюра, набравший 19 очков.

В полуфинале Киев-Баскет сыграет против Ровно, победившего в своей серии со счетом 2-0 Старый Луцк.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала. Матч №3

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет - Прикарпатье-Говерла 86:65 (17:17, 25:19, 24:16, 20:13)

Киев-Баскет: Байнум 35 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата, Буренко 10 + 8 передач + 7 подборов - 4 потери, Кожа 10, Заплотинский 8 + 9 подборов, Кошеватский 2 - старт, Зайцев 11, Кисильчук 8 + 6 под , Фреш-Стаханов 2, Стародуб 0+4 передачи, Иванов 0, Юрченко 0, Когут 0

Говерла: Кабацюра 19+8 подборов – 5 потерь, Старцев 15+5 передач, Лесик 13+7 подборов + 3 передачи, Горобченко 6, Чугунов 5 — старт, Лонюк 5, Аврахов 2, Музыченко 0, Кадыгроб 0, А. Тимофейчук