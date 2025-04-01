'Киев-Баскет' одержал непростую победу на старте плей-офф Суперлиги Favbet

Столичный Киев-Баскет домашней победой над "Старым Луцком" открыл четвертьфинальную серию плей-офф чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Счет игры – 75:70.

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Обе команды очень неуверенно начали игру, на четыре стартовых минуты на двоих забили всего два броска с игры, оба на счету Киев-Баскета. Киевляне раньше успокоились и вошли в игру, и после семи минут игры подопечные Дмитрия Забирченко вели 21:5.

Антон Мусиенко двумя тайм-аутами и ротацию остановил атакующий порыв соперника, а два точных сложных трехочковых Александра Кольченко позволили сократить отставание до первого перерыва 22:13.

Во второй четверти Старый Луцк полностью выровнял игру, набирая очки с дальней дистанции, в то время как у киевлян результативно провел отрезок Павел Буренко. На большой перерыв команды пошли с минимальным преимуществом хозяев 37:36.

После большого перерыва ход игры не изменился – киевляне минимально были впереди, Старый Луцк держался в игре, а фактически перед перерывом после индивидуальных действий Лесика гости впервые после старта сравняли счет – 55:55.

В последней четверти Старый Луцк впервые вышел вперед. Начались качели и игра нервов. Ключевым игроком концовки стал Егор Сушкин, который двумя подряд попаданиями начал рывок Киев-Баскета 10:0. Хозяева победу уже не отдали – 76:70.

Егор Сушкин стал самым результативным у Киев-Баскета с 18 очками, Денис Клевзуник оформил дабл-дабл с 16 очками и 10 подборами, а Павел Буренко к 17 очкам добавил 8 передач. Самым результативным в составе Старого Луцка стал Дерик Ньютон – 23 очка, 8 подборов.

Уже 4 апреля в Луцке соперники проведут второй матч серии двух побед.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала, первый матч

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет — Старый Луцк 76:70 (22:13, 15:23, 18:19, 21:15)