'Киев-Баскет' обыграл 'Днепр', нанеся ему первое поражение в Суперлиге Favbet впервые с апреля 2024 года

Столичный Киев-Баскет сумел одержать домашнюю победу над Днепром со счетом 73:56 и сравнял счет в финальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet – 1:1.

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Киев-Баскет отлично начал игру, в середине первой четверти вел 17:6 – киевляне агрессивно начал игру в атаке и реализовывал почти каждую свою атаку, тогда как Днепр не лучшим образом вошел в игру. Впрочем, дальше Днепр успокоил игру и начал постепенно сокращать отставание, к концу десятиминутки проигрывая -6.

Во второй четверти Днепр стал контролировать ход игры, тогда как у киевлян одна за другой были потери мяча или неудачные атаки. Киев-Баскет почти четыре стартовых минуты не мог забить, тогда как Днепр сравнял счет и даже вышел вперед. Только благодаря точным двум дальним от Буренко и Сушкина перед перерывом Киев-Баскет на большой перерыв ушел за +4.

Решающей в матче стала третья четверть, на которую Киев-Баскет получился снова максимально настроенным, агрессивным в атаке и надежным в защите. Десятиминутку хозяева выиграли 24:5, а в четвертой четверти уже просто довели матч до победы.

Днепр реализовал лишь 32% бросков, в том числе 4/24 трехочковых (16%), тогда как Киев-Баскет забил 9/23 трехочковых (39%) и 47% в целом по игре. Это и стало решающим, несмотря на то, что Киев-Баскет допустил больше потерь (16 против 14), проиграл подбор (39 против 41) и больше фолив (Днепр выполнил 20 штрафных, реализовав 14, тогда как у киевлян 6/9).

Самым результативным в матче стал Павел Буренко с 26 очками, у Егора Сушкина 22 очка (оба реализовали по 4 дальних), Денис Клевзуник к 14 очкам добавил 6 подборов. У Днепра самым результативным стал Сергей Загреба с 13 очками.

Таким образом, Киев-Баскет нанес Днепру первое поражение в сезоне и сравнял счет в финальной серии. Третья, решающая игра серии до двух побед состоится в Днепре в субботу, 3 мая. Начало в 13.00.

Суперлига Favbet . Финал, матч №2

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет (2) — Днепр (1) 73:56 (21:15, 16:18, 24:5, 12:18)

Счет в серии - 1:1

Киев-Баскет: Сушкин 22, Зайцев 0, Буренко 26+4 передачи, Клевзуник 14+6 подборов, Сандул 1+8 подборов – старт; Карпюк 5+9 подборов, Сафонов 3, Когут 2, Смитюх 0, Бур 0, Рыжков 0, Маярчук 0

Днепр: Тимофеенко 9, Конев 3, Закурдаев 11+6 подборов, Загреба 13+5 подборов, Горобченко 9+5 подборов + 5 передач – старт; Дубоненко 3, Сорочан 3, Сипало 2+5 подборов, Бондарчук 2, Лещина 1