'Киев-Баскет' нанес 'Днепру' второе поражение в сезоне Суперлиги GGBET

Центральным матчем этой игровой недели в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET стала встреча прошлогодних финалистов: в столице Украины местный Киев-Баскет принимал действующего чемпиона – баскетбольный клуб Днепр. Впервые в сезоне победу одержала столичная команда – 75:69.

Интересно, что в прошлом сезоне Киев-Баскет стал единственной командой, которая нанесла поражение Днепру. Правда, это произошло в финальной серии. А в этом сезоне команда Владимира Коваля уже имеет одно поражение от Ривне-ОШВСМ. Начало отчетного матча предвещало в целом равную борьбу: никто из соперников не отрывался в счете, зато у Киев-Баскета очень отличался Денис Клевзуник, который пересек отметку в 10 набранных очков еще в первой десятиминутке. Днепр сделал существенный шаг для победы в первой четверти, когда дальний бросок реализовал Игорь Дубоненко (23:18), однако киевляне успели отыграть три очка на последних секундах: хорошая попытка удалась Артему Смитюху – 21:23 по итогам первой четверти.

Во второй десятиминутке продолжился бенефис Клевзуника у хозяев, а вот гости отдавали предпочтение дальним броскам: радость зрителям своими попаданиями принесли Владимир Конев и Роман Бондарчук. В середине четверти эффектный данк удался Сергею Загребе и именно он сыграл большую роль в атаках Днепра в последние минуты перед большим перерывом. Когда после эффектного прохода от Колдомасова счет стал 37:29, казалось, что Днепр уже не отпустит преимущество в этой четверти. Однако Киев-Баскет совершил камбэк: сначала Романица добавил команде два очка, а затем реализовал дальний бросок. Завершилась первая половина двумя подряд результативными атаками от Дениса Клевзуника – 42:39 в итоге.

В третьей четверти на площадке было много борьбы, лидер в противостоянии менялся четыре раза. И все же, Киев-Баскет удержал минимальное преимущество перед последней десятиминуткой: 56:55. Старт заключительной четверти лучше удался именно хозяевам: два подряд трехочковых от Романицы и Бублика дали важное психологическое преимущество Киев-Баскету. Днепру не помог и тайм-аут, ведь по ходу четверти киевляне оторвались аж на 10 очков. Днепр пытался догнать соперника и едва не спас матч в конце, когда при счете 73:67 за 12 секунд до конца Закурдаев получил на себе фол при попытке бросить трехочковый. Однако Максим не реализовал все три штрафных броска. Киев-Баскет довел дело до победы со счетом 75:69, а Днепр потерпел второе поражение в текущем чемпионате.

Отметим результативные действия Дениса Клевзуника, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев. ПС Венето

Киев-Баскет – Днепр 75:69 (21:23, 21:16, 14:16, 19:14)

Киев-Баскет: Сушкин 9, Бублик 10 + 5 передач, Клевзуник 28 + 10 подборов, Смитюх 7 + 3 подбора, Сандул 0 + 7 подборов + 3 передачи – старт; Романица 17 + 4 подбора, Колаволе 4, Бур 0.

Днепр: Горобченко 6 + 4 подбора, Закурдаев 7 + 6 подборов + 5 передач, Конев 11 + 3 передачи, Тимофеенко 5 + 6 подборов, Сипало 3 – старт; Загреба 19 + 5 подборов + 3 передачи, Колдомасов 2 + 5 передач + 4 подбора, Дубоненко 9, Бондарчук 7, Сорочан 0.