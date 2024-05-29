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Касается и Украины. На Roland Garros отменены все матчи игрового дня

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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1,5 т.
Касается и Украины. На Roland Garros отменены все матчи игрового дня

На открытом чемпионате Франции по теннису отменены все поединки на открытых кортах, которые должны были состояться 29 мая. Как сообщает журналист Жозе Моргадо, из-за дождя все матчи перенесены на 30 мая.

Касается и Украины. На Roland Garros отменены все матчи игрового дня

Моргадо уточняет, что на закрытых кортах игры состоятся, однако организаторы успеют вместить в расписание лишь 9 встреч. 30 мая также прогнозируется непогода.

Касается и Украины. На Roland Garros отменены все матчи игрового дня

Дождь повлиял и на участие теннисисток из Украины, сорвав их матчи.

Марта Костюк (№20 WTA) должна была сыграть с хорватской теннисисткой Донной Векич (№40 WTA), которая в первом круге на отказе прошла украинку Лесю Цуренко.

Касается и Украины. На Roland Garros отменены все матчи игрового дня

У Даяны Ястремской (№32 WTA) был запланирован матч с китаянкой Ван Яфань (№68 WTA).

Касается и Украины. На Roland Garros отменены все матчи игрового дня

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