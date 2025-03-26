Федерация футбола Ирана (ФФИ) и Российский футбольный союз (РФС) согласовали проведение товарищеского матча национальных команд. Поединок сборных стран, которые являются участниками военной агрессии против Украины, должен состояться осенью.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС сообщил президент ФФИ Мехди Таджа. По его словам, спарринг состоится 6 октября, а о месте его проведения будет объявлено позже. При этом стоит отметить, что накануне иранская сборная завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года, сыграв вничью с Узбекистаном 2:2.

Именно с подготовкой к мундиалю будет связана товарищеская встреча. Иран занимает 18-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и станет самой сильной командой по этому показателю, которая сыграет с россиянами за время их отстранения. До этого такой была сербская сборная, идущая в топ-35.

Вероятно, результат поединка будет засчитан представителям РФ в их показатели в рейтинге ФИФА. На сегодняшний день россиянине занимают в нем 34-ю строчку. Они завершила последние восемь матчей с общим счетом 44:0, обыграв Кубу, Сербию, Беларусь, Вьетнам, Бруней, Сирию, Гренаду и Замбию.

Как сообщал OBOZ.UA, победа над сборной Гренады сделала команду России настоящим посмешищем даже среди ее бывших футболистов.

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