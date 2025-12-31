Гимнастка, которая переписала историю, и первая шпага мира, которая поставила на место 'нейтрального': рейтинг лучших спортсменок Украины-2025

Выиграть рекордные четыре золота чемпионата мира или поставить на место на награждении наглого россиянина? Легко! Украинские спортсменки в 2025-м не только выигрывали топовые соревнования, но и демонстрировали свою принципиальную позицию. И хотя выбрать среди всех наших чемпионок топ-6 было крайне трудно, невероятная шестерка сложилась из представительниц гребли, тенниса, борьбы, гимнастики. И даже имеем одну молодую маму мощным ударом!

Видео дня

Рейтинг лучших спортсменок Украины в 2025 году по версии OBOZ.UA.

1. ЛЮДМИЛА ЛУЗАН этим летом сделала то, что до нее не удавалось ни одной гребчице в мире – выиграла каждую из дистанций чемпионата мира, на которой стартовала. В итоге украинская каноистка привезла в Украину четыре золотые награды – две в личных заездах на дистанциях 200 и 500 метров и две в паре с Ириной Федорив. Недаром именно призерку двух Олимпиад НОК признал лучшей спортсменкой Украины в 2025-м.

По словам Людмилы, они с тренером сначала думали, что пройдут сезон в одиночке, потому что хотелось немножко разгрузить себя после Олимпиады, но по ходу соревнований поняли, что есть ресурс и желание все-таки попробовать и двойку: "Это абсолютное счастье! И действительно не верилось, что я это сделала, а четыре медали – это реальность, это не сон. И я очень горжусь тем, что в такие знаменательные дни мне удалось поднимать наш флаг и звучал гимн нашей Украины. Это эмоции, ради которых я и работаю".

2. ВЛАДА ХАРЬКОВА завоевала для Украины первое за 22 года "золото" чемпионата мира в женской шпаге. В финале наша фехтовальщица драматично победила эстонку Катрину Лехис – 15:14, сделав решающий укол в дополнительное время. А затем проявила принципиальную позицию на награждении, где присутствовал "нейтральный" российский рапирист Кирилл Бородачев, взявший "серебро" ЧМ-2025.

Бородачев вынужден был слушать гимн Украины, которую его армия пытается уничтожить. А когда фотограф пригласил всех призеров на общее фото, Харькова, заметив рядом Бородачева, развернулась и демонстративно покинула подиум. "Мы транслируем нашу позицию максимально искренне и открыто разговариваем со всеми международными СМИ. Да, это очень неприятно, что допустили к соревнованиям россиян, но мы учимся, несмотря ни на что, концентрировать внимание на главном", – отмечала Влада.

3. АЛЛА БЕЛИНСКАЯ в уходящем году наконец-то реализовала свой колоссальный потенциал – выиграла чемпионаты мира и Европы по борьбе в весовой категории до 72 кг. К успеху спортсменка шла 10 лет, гоняя по 10-14 кг и тренируясь с фонарями под обстрелами. А сейчас еще и приходится напоминать и объяснять всем, что происходит в Украине. Поскольку некоторые иностранные коллеги думают, что война в нашей стране уже закончилась.

"Первая моя мировая награда была еще по юниорам 10 лет назад. И слава Богу, что теперь получила уже взрослое "золото". За это время я проходила через много поражений. В моей карьере было где-то семь неудач на чемпионатах мира. Но были результаты на Европе. Они меня радовали и давали мне силы продолжать мою борцовскую деятельность", – признавалась Алла.

4. ТАИСИЯ ОНОФРИЙЧУК в свои 17 лет стала первой за 28 лет абсолютной чемпионкой Европы из Украины. Также 17-летняя Таисия Онофрийчук стала первой в истории Украины победительницей общего зачета Кубка мира по художественной гимнастике в личном многоборье. По итогам сезона-2025 юная киевлянка обошла олимпийскую чемпионку и уверенно заняла первое место.

К сожалению, на чемпионате мира в индивидуальном многоборье Онофрийчук остановилась в шаге от награды – заняла четвертое место. Но привезла "бронзу" в командных соревнованиях и в упражнении с лентой. Но главный тренер нашей сборной Ирина Дерюгина видит большое будущее у Таи и отмечает бойцовский характер киевлянки, который встречается крайне редко.

5. СВИТОЛИНА, КОСТЮК И КИЧЕНКИ На самом деле, вся женская сборная Украины по теннису заслуживает того, чтобы попасть в наш рейтинг, ведь в 2025-м они впервые в истории нашей страны пробились в финал чемпионата мира – Кубка Билли Джин Кинг, преодолев в финальной стадии мощно Испанию с Бадосой.

А лидер "сине-желтых" Элина Свитолина дважды за этот год получала престижную награду Heart Award за выступление, продемонстрировав настоящее мужество и преданность и передав денежное вознаграждение на благотворительность. "Чувствую большую ответственность, и эту боль непросто нести... но мы отдали все на корте, и я не могу гордиться больше, чем стоять рядом с командой и представлять Украину", – отметила Элина после поражения в полуфинале от итальянок.

6. АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА триумфально вернулась после декрета и рождения дочери в мир каратэ. В 2025 году она в драматической борьбе стала серебряным призером Всемирных игр. В схватке за место в финале Терлюга сначала уступила хозяйке Игр Юй Чунь Вэй – 1:9. Однако после протеста результат пересмотрели, и украинка одержала минимальную победу со счетом 4:3. А в финале уступила четырехкратной чемпионке Европы, немке Мии Битш.

Однако Анжелика оставила силы и на осень, когда завоевала бронзовую награду чемпионата мира по каратэ. "Этот год навсегда останется в моем сердце. Я стала мамой, вернулась в большой спорт, завоевала "серебро" Всемирных Игр и бронзу чемпионата мира. И сегодня, оглядываясь назад, я понимаю: это был один из самых тяжелых периодов моей жизни, но от всего этого у меня мурашки. Честно, если бы меня спросили, согласилась бы я пройти все это еще раз – не знаю. Было очень тяжело. Физически. Эмоционально. Ментально. Но теперь мы имеем результат. И я бесконечно горжусь тем, что мы смогли", – призналась каратистка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!