Как выглядели Ирина Дерюгина и Ириша Блохина в 1989-м. В сети завирусилось редкое архивное видео

В соцсетях активно распространяется архивный фрагмент советской телепередачи "До и после полуночи" от 29 апреля 1989 года с участием Олега Блохина, Ирины Дерюгиной и их шестилетней дочери Ириши. Редкое видео показало, как легендарная спортивная семья выглядела в конце 80-х, и вызвало волну ностальгии у пользователей.

Видео дня

В эфире программы Владимира Молчанова Блохин появился вместе с супругой и дочкой, что для передачи стало исключительным случаем. Ведущий отметил, что ребенок впервые присутствует в студии в столь позднее время: футболист всего на одну ночь прилетел из Австрии в Москву, а Дерюгина специально приехала из Киева с дочерью, чтобы семья смогла побыть вместе.

Основной темой разговора стал прощальный матч Блохина, запланированный на 28 июня 1989 года в Киеве. Футболист подчеркнул, что не прощается с футболом как с профессией, а прежде всего хочет попрощаться со зрителями, киевской публикой и выступлениями за сборную СССР, не исключив при этом продолжения карьеры в Австрии в статусе игрока или тренера.

Отдельно в эфире прозвучала тема семьи. Блохин признался, что за годы игры в киевском "Динамо" проводил с женой совсем мало времени, тогда как в профессиональном футболе за границей эта проблема практически исчезает. В конце передачи ведущий обратился к маленькой Ирише с традиционным вопросом о будущем, на что девочка смущенно отреагировала перед камерой, став одним из самых трогательных моментов выпуска.

Блохин подробно рассказал о различиях между жизнью советского и профессионального западного футболиста. По его словам, на Западе у игроков гораздо больше свободного времени, нет бытовых проблем и "добывания" вещей, а поддержание формы строится на личной ответственности и понимании профессии. Он также отметил более высокий уровень жизни, наличие менеджеров, лучшее питание и условия, которые позволяют западным спортсменам дольше оставаться в большом спорте.

Ириша Блохина с детства сочетала спорт и творчество. После переезда семьи в Афины она училась в колледже и занималась разными видами спорта, а уже в конце 1990-х начала ставить хореографию для сборной Украины по художественной гимнастике. Затем Блохина получила музыкальную стипендию в США, обучалась в Los Angeles College of Music и попробовала себя в кино, снявшись в нескольких голливудских проектах.

В 2011 году Ириша вернулась в Киев, стала тренером национальной олимпийской команды Украины и продолжила работу в школе Дерюгиных. Широкой аудитории она запомнилась как один из символов Евро-2012: Блохина стала автором и исполнительницей гимна турнира и работала телеведущей, а в последние годы совмещает тренерскую деятельность с музыкальной карьерой и воспитанием спортсменок мирового уровня.

Ириша дважды была замужем. Ее первый брак с рэпером Сергеем Ларькиным был недолгим, а в 2014 году она вышла замуж за Алексея Брынзака. В семье растут две дочери — Жаклин и Габриэль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!