Олимпийская чемпионка Алина Кабаева появилась на новых фотографиях из подмосковного Новогорска, где проходит подготовка сборной России по художественной гимнастике. Она принимает участие в тренировочном процессе команды перед чемпионатом мира, который состоится с 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне.

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Свежие снимки были опубликованы Академией художественной гимнастики "Небесная грация".

На кадрах Кабаева в черной футболке, белых спортивных брюках и кроссовках наблюдает за тренировкой, общается со спортсменками и демонстрирует отдельные элементы работы с мячом.

43-летняя Кабаева, которую называют любовницей диктатора Владимира Путина, после завершения спортивной карьеры сосредоточилась на развитии художественной гимнастики.

Она руководит академией "Небесная грация" и регулярно участвует в тренировках спортсменок, а также в организации крупных турниров и подготовке молодых гимнасток.

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