Как сейчас выглядит "любовница Путина". Появились свежие фото Алины Кабаевой
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева появилась на новых фотографиях из подмосковного Новогорска, где проходит подготовка сборной России по художественной гимнастике. Она принимает участие в тренировочном процессе команды перед чемпионатом мира, который состоится с 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне.
Свежие снимки были опубликованы Академией художественной гимнастики "Небесная грация".
На кадрах Кабаева в черной футболке, белых спортивных брюках и кроссовках наблюдает за тренировкой, общается со спортсменками и демонстрирует отдельные элементы работы с мячом.
43-летняя Кабаева, которую называют любовницей диктатора Владимира Путина, после завершения спортивной карьеры сосредоточилась на развитии художественной гимнастики.
Она руководит академией "Небесная грация" и регулярно участвует в тренировках спортсменок, а также в организации крупных турниров и подготовке молодых гимнасток.
- OBOZ.UA напоминает, что первой о связи Путина с Кабаевой и их "готовившейся свадьбе" написала газета "Московский корреспондент" в 2008 году. Издание оперативно закрыли, а его главред Григорий Нехорошев позже столкнулся с допросами ФСБ и вынужден был временно покинуть Россию.
- Тайная свадьба Кабаевой и Путина состоялась еще 15 июня 2008 года
- Согласно материалам OBOZ.UA, у пары есть двое общих засекреченных сыновей. Первый сын, Иван, родился в 2015 году в Швейцарии, а второй, Владимир-младший, — в 2019 году в Москве.
- Издание подчеркивает показательную деталь: через две недели после вероятных родов Кабаевой в Москве в 2019 году Путин лично вручил орден "За заслуги перед Отечеством" принимавшей роды врачу-акушеру Лейле Адамян
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