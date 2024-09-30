Как Андрей Шевченко выглядел в начале карьеры. Редкие фото легенды футбола

Легендарный нападающий киевского "Динамо", итальянского "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко накануне отпраздновал день рождения. Обладателю "Золотого мяч" исполнилось 48 лет.

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Уроженец Двиркивщины Киевской области является воспитанником столичного клуба, в основном составе которого дебютировал в 18-летнем возрасте. Перед уходом в "Милан" Шевченко провел за "Динамо" 166 матчей, в которых забил 94 мяча.

В Италии украинского форварда назвали Дьяволом с Востока. Андрей сходу ворвался в Серию А, где в первых двух сезонах стал лучшим бомбардиром чемпионата.

С "Миланом" Шевченко выиграл первенство страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. После семи сезонов в Италии футболист перебрался в лондонский "Челси", а затем вернулся в киевское "Динамо".

Вместе со сборной Украины легендарный нападающий стал четвертьфиналистом чемпионата мира-2006. За "сине-желтых" Шевченко провел 111 матчей и забил 48 мячей. Всего же в своей карьере он отличился 370 раз.

Шевченко также успело поработать тренером. Он вывел сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020, а также непродолжительное время поработал с "Дженоа". В январе-2024 легендарный спортсмен стал президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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