"К сожалению, его не отпустили": "Динамо" озадачило тренера сборной Украины перед стартом чемпионата Европы U-19

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды Богдана Редушко на чемпионате Европы U-19. Киевское "Динамо" отказалось отпускать футболиста в расположение национальной команды, несмотря на переговоры между сторонами.

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27 июня тренерский штаб сборной Украины U-19 объявил окончательную заявку на чемпионат Европы-2026, в которую вошли 20 футболистов. В списке не оказалось 19-летнего вингера "Динамо" Богдана Редушко, который помог команде пройти квалификацию, записав на свой счет два гола и две результативные передачи в трех матчах отбора.

По словам Михайленко, украинская ассоциация пыталась договориться с киевским клубом о частичном участии игрока в турнире, однако компромисс достигнут не был.

"К сожалению, не отпустили его. Хотя мы предлагали взять Богдана только на две игры и отпустить его после второго матча с сербами, руководство и Игорь Костюк не пошли нам навстречу. Жаль, но что делать? Нужно двигаться дальше. У нас есть другие игроки, готовые подставить плечо", — сказал Михайленко в комментарии "Суспільне Спорт".

Редушко дебютировал за первую команду "Динамо" в декабре 2025 года после назначения Игоря Костюка главным тренером. С тех пор вингер провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Одной из возможных причин решения клуба называют подготовку к старту в квалификации Лиги Европы. Уже 9 и 16 июля "Динамо" сыграет против румынской "Университати Клуж" в первом отборочном раунде турнира. Первый матч киевляне проведут в статусе номинальных хозяев поля.

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