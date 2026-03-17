Известный российский фигурист отказался от России и официально будет выступать за Германию

Фигурист Григорий Родин, ранее представлявший Россию на юниорском уровне, получил разрешение на смену спортивного гражданства. Он включен в состав сборной Германии и сможет выступать за новую страну уже в следующем сезоне.

Федерация фигурного катания Германии сообщила о получении разрешения от Международного союза конькобежцев на регистрацию танцевального дуэта Дарья Гримм — Григорий Родин. Уточняется, что 20-летний спортсмен, уроженец России, стал партнером четырехкратной чемпионки Германии среди юниоров.

Право на участие в соревнованиях для нового дуэта вступает в силу с 1 мая 2026 года. Пара сможет стартовать на международных турнирах в сезоне-2026/27, включая юниорские серии Гран-при.

Григорий Родин получил широкую известность после участия в телевизионном шоу "Ледниковый период. Дети".

В 2025 году Дарья Гримм завершила сотрудничество с Михаилом Савицким, с которым дважды завоевывала "бронза" юниорских чемпионатов мира.

Дарья Гримм заявила о планах дуэта: "Наша цель — однажды выступить на международных чемпионатах и Олимпийских играх".

