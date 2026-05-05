Известная украинская теннисистка проиграла россиянке, ведя в счете 6:1 и имея пять матчболов. Видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№ 52 WTA) сенсационно уступила в первом раунде соревнований WTA 1000 в Риме россиянке Анастасии Захаровой (№ 81 WTA). Трехчасовой матч завершился 6:4, 5:7, 6:7.

Во втором сете Ястремская также упустила преимущество, ведя 3:0 и 4:2. В третьей партии она отыграла два матчбола соперницы и перевела игру в тай-брейк.

В решающем сете украинка уступила на тай-брейке 6:8, хотя вела 6:1 и не реализовала пять матчболов.

После последнего упущенного украинка не сдержала эмоций, запустив ракетку в корт.

За это время Ястремская выполнила один эйс, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов.

Это была третья очная встреча теннисисток, при этом украинка потерпела первое поражение. Ястремская проиграла третий матч подряд в рамках тура.

Для нее это четвертый вылет в первом круге турнира в Риме за шесть выступлений. Лучшим результатом остаются выходы в третий круг в 2020 и 2023 годах.

