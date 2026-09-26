Почему смартфон стал заряжаться медленно и можно ли это исправить: подробное объяснение

Если ваш смартфон стал долго заряжаться, на это может быть несколько причин, причем дело может быть как в кабеле зарядного устройства, так и в самом телефоне. Специалисты называют несколько факторов, из-за которых процесс зарядки гаджета происходит медленно.

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Об этих особенностях нужно знать перед тем, как покупать новый телефон. OBOZ .UA расскажет, в чём может быть причина, а также как её выявить и устранить.

Что известно

Одна из самых частых причин, по которой телефон начал заряжаться медленно, кроется в кабеле. Именно он чаще всего становится причиной сбоев. Кабели нередко изготавливают из недорогих материалов, и со временем внутренние проводники изнашиваются сами по себе или их перегрызают домашние питомцы.

Чтобы проверить, является ли кабель причиной медленной зарядки телефона, по возможности возьмите другой зарядный кабель и сравните, так же медленно ли заряжается ваш телефон. Если окажется, что ваш работает медленнее, то стоит заменить кабель на новый.

Также проблема может заключаться в маломощном адаптере питания. Такое может случиться, если вы сменили телефон, а зарядное устройство оставили от предыдущего. Часто мощности старых зарядных устройств не хватает для быстрой зарядки новых моделей смартфонов.

Так, к старым гаджетам в комплекте шли адаптеры на 9 Вт или 18 Вт. Сейчас на рынке уже есть зарядные устройства мощностью от 18 Вт до рекордных 240 Вт. Мощность обычно указывается мелким шрифтом на корпусе адаптера между штекерами. Поэтому попробуйте заменить адаптер – возможно, проблема была именно в нем.

Еще одной причиной, по которой гаджет медленно заряжается, могут быть настройки самого смартфона. Скорость зарядки определяется аппаратной частью аккумулятора устройства, а не только кабелем или розеткой.

Так, если купить хорошее зарядное устройство мощностью 200 Вт и подключить к нему свой старый телефон, скорее всего, аппарат будет потреблять, например, 18 Вт энергии и заряжаться столько же времени, сколько и всегда. Это стоит учитывать при покупке нового телефона.

Ещё нужно помнить, что на многих устройствах функцию быстрой зарядки нужно включать вручную. Для этого зайдите в Настройки > Аккумулятор > Адаптивная зарядка или Настройки > Аккумулятор > Состояние аккумулятора и зарядка и включите Оптимизированную зарядку аккумулятора. Или же Настройки > Настройки зарядки > Быстрая зарядка.

Еще одна причина медленной зарядки может заключаться в разъеме питания, ведь там часто скапливается пыль и грязь. Это приводит к нестабильному контакту или вообще блокирует подачу тока. Чтобы удалить грязь, купите баллончик со сжатым воздухом и хорошо продуйте все отверстия.

Последней причиной, по которой ваш телефон может долго заряжаться, является интенсивное использование и износ аккумулятора. Если вы уже много лет пользуетесь своим телефоном, вполне возможно, что аккумулятор необходимо заменить. Обычно это стоит до 4000 грн, в зависимости от модели смартфона, но можно найти батарею даже за 500 грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что смартфон может терять заряд даже тогда, когда вы почти им не пользуетесь. Одной из причин этого могут быть настройки, которые автоматически включают экран после прикосновения или движения устройства. Из-за случайных срабатываний дисплей может регулярно активироваться в кармане, расходуя дополнительную энергию.

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