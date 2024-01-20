Известная украинская теннисистка, не пожавшая руку россиянке, отказалась выступать на Australian Open, снявшись с турнира в парном разряде

Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (№37 WTA) снялась с розыгрыша Australian Open в парном разряде. 21-летня киевлянка должна была выступать во втором круге открытого чемпионата Австралии вместе с представительницей Польши Катажиной Кавой.

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Поединок против немки Тамары Корпач и Эликсан Лешемьи из Франции был запланирован на утро 20 января, однако не состоялся. Корпач/Лешемьи прошли в третий круг без борьбы, где 21 января сразятся с француженками Каролин Гарсия/Кристина Младенович.

Напомним, что в первом круге Костюк с Кавой обыграли пару Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды) - 6:0, 6:2.

Отметим, что изначально Марта заявлялась в парный разряд вместе с Еленой-Габриэлой Русе, но румынская теннисистка была вынуждена сняться с турнира из-за травмы мышц живота.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк продолжает свое выступление на АО в одиночном разряде. Ее поединок 1/8 финала против россиянки Марии Тимофеевой (№170 WTA) состоится в ночь на 21 января и начнется не раньше 04:00 по киевскому времени.

19 января Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024. Наша соотечественница в драматичном поединке одержала победу с камбэком, а затем спортсменки не стали проводить традиционное приветствие.

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