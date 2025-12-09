Известная теннисистка отказалась от России и сменила гражданство: в РФ заявили, что она 'стала ближе к Гитлеру'

Известная теннисистка Анастасия Потапова, которая на минувшей неделе объявила о переходе из российского спортивного гражданства в австрийское, столкнулась с волной хейта в РФ. 51-ю ракетку мира в стране-агрессоре обвинили в предательстве и назвали релоканткой, которая "стала ближе к Гитлеру".

Об этом в комментарии порталу "ВсеПроСпорт" заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина набросился с оскорблениями на уроженку Саратова, а также предрек ей незавидную судьбу после того, как та будет приближаться к окончанию карьеры.

"Родина у Потаповой одна – Россия, Родину невозможно поменять. А вот предателем Родины стать можно, что и произошло в ее случае. Перебравшись в Австрию, Потапова стала чуть ближе к Гитлеру. Эта теннисистка показала, что она обыкновенная релокантка. Ее будут использовать в спорте в Австрии, пока она может бегать, прыгать. А потом Потапова станет не нужна там, и она начнет говорит, что ошиблась. Только в Россию пусть не возвращается, нам она точно не нужна. Стране тяжело, а она сбежала, да еще и нахваливает Австрию", – сказал в патриотическом угаре Милонов.

Ранее Потапова, наивысшим достижением которой в мировом рейтинге было 21-е место, рассказывала о своих отношениях с украинками после начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев после ухода Анастасии Потаповой из сборной РФ заявил, что "в России и так все хорошо, а будет еще лучше".

