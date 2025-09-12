'Издевательство': россияне пожаловались на 'скотское отношение' в Хорватии на ЧМ по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пожаловался на то, что некоторых спортсменов сборной РФ не пускают в Загреб на чемпионат мира-2025. Представитель страны-агрессора при этом в агрессивной форме возмутился действиями принимающей стороны.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". В аэропорту хорватской столицы находятся Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов и Абдулла Курбанов. Их не выпускают из здания, что глава ФСБР назвал "издевательством и скотским отношением".

" Я в курсе, что над ребятами просто издеваются, держат их в аэропорту. До сих пор держат. Это просто скотское отношение. Учитывая, что у всех есть визы, паспорта. Руководство хорватской федерации тоже понимает все. Это просто демонстрация позиции", – сказал Мамиашвили.

Чемпионат мира по борьбе в Хорватии пройдет с 13 по 21 сентября. На турнир не пустили двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, который в марте 2022 года принимал участие в провоенном митинге в Лужниках, а также активно поддерживает диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по борьбе Семен Новиков, который отказался выступать за Украину ради сборной Болгарии, не выступит на ЧМ по борьбе из-за решения российского тренера.

