Чемпиона двух Олимпиады из России настигла карма за любовь к Путину

Российский борец Абдулрашид Садулаев не сможет выступить на чемпионате мира по вольной борьбе, который пройдет в хорватском Загребе с 13 по 21 сентября. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что 29-летнему дагестанцу отказали в получении визы.

Видео дня

Сообщалось, что борец не сможет попасть в ЕС в течение 59 месяцев из-за нарушений правил въезда. В весовой категории Садулаева (до 97 кг) заменит Магомед Курбанов.

Садулаев известен своими титулами (он шесть раз выигрывал чемпионаты мира и дважды Олимпийские игры) и своей близостью к российской власти. Борец служит в нацгвардии РФ, регулярно публикует в соцсетях фотографии с диктатором Путиным и восторженно описывает встречи с ним.

Как сообщал OBOZ.UA, Садулаев пропустил в апреле и чемпионат Европы, так как не получил визу в Словакию.

В феврале прошлого года Абдулрашида задержали в аэропорту Бухареста, несмотря на наличие визы, выданной в Испании.

В апреле 2024 года он был лишен возможности участвовать в квалификационном турнире в Баку, где разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Тогда спортсмен был признан несоответствующим требованиям нейтральных спортсменов, установленным Международным олимпийским комитетом. Этот отказ оставил Садулаева без шанса на участие в Олимпиаде.

Для справки: Садулаева – двукратный олимпийский чемпион 2016 и 2020 годов, шестикратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024) и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. Также он четырёхкратный чемпион Европы (2014, 2018, 2019, 2020), чемпион Европы среди юношей (2016) и победитель Европейских игр (2015, 2019).

Садулаев шесть раз побеждал на чемпионатах России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2024). Обладатель индивидуального Кубка мира 2020 года. Он начал свою карьеру в весовой категории до 86 кг, а с 2017 года стал выступать в весе до 97 кг. В 2016 году ему присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!