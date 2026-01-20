Иванчук добыл сумасшедшую победу, имея лишь 1 секунду на часах. Видео стало вирусным в сети

Легендарный гроссмейстер Василий Иванчук устроил один из самых драматичных моментов турнира Tata Steel Chess 2026 в Нидерландах, победив сербского шахматиста Велимира Ивича в партии, которая завершалась в экстремальном цейтноте. Видео с решающим ходом, сделанным 56-летним украинцем при одной секунде на часах, мгновенно разлетелось по соцсетям и вызвало бурные овации в зале.

Кульминация произошла перед прохождением первого контроля времени. Особенность регламента турнира заключалась в том, что 30-секундное добавление начинало действовать не с первого хода, а только с 41-го, поэтому к 40-му ходу Иванчук оказался в критической ситуации и фактически балансировал на грани поражения по времени. Именно из-за этого на его часах оставалась всего одна секунда, а соперник имел шанс сыграть любой неожиданный ход, на который украинец просто не успел бы ответить.

Несмотря на давление, 56-летний гроссмейстер хладнокровно исполнил заранее просчитанный и объективно сильнейший ход, не поддавшись на соблазн взять пешку и не открыв собственного короля под потенциальную атаку. Этот ход позволил дожить до контроля, после чего Иванчуку добавились 30 минут, а позиция на доске оказалась в его пользу. Зал отреагировал аплодисментами, а сам момент мгновенно стал вирусным.

После прохождения контроля Иванчук уже без спешки усилил давление, нашел важный ресурс с ходом f6, нейтрализовал контригру белых и шаг за шагом довел партию до выигранного окончания. На 52-м ходу он создал неизбежную матовую угрозу, после чего Велимир Ивич признал поражение.

В флеш-интервью после партии Иванчук прежде всего говорил не о красоте победы, а о собственном состоянии. Он признался, что чувствует сильную усталость, хочет поесть и просто отдохнуть.

Гроссмейстер отметил, что в момент хода при одной секунде еще не понимал, кто стоит лучше, и осознавал, что мог проиграть по времени из-за любого "сумасшедшего" ответа соперника. Уже после того как на часах появились дополнительные минуты, он с облегчением понял, что не только спасся, но и получил хорошую позицию, хотя до конца партии сохранял максимальную концентрацию.

Эта победа стала для Иванчука первой на турнире после двух ничьих и позволила ему подняться на пятое место в группе Challengers с двумя очками. Лидером после третьего тура остается Айдын Сулейманли из Азербайджана, набравший 2,5 очка.

