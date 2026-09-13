Итальянский прыгун с рекордом выиграл Абсолютный чемпионат мира. Магучих аплодировала стоя. Видео

Первый в истории Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште завершился победой Джанмарко Тамбери. 34-летний итальянец в секторе для прыжков в высоту показал лучший результат сезона в мире, покорив планку на высоте 2,37 м.

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Серебряным призером стал американец Джувон Харрисон, преодолевший 2,30 м. "Бронза" досталась мексиканцу Эрику Портильо с результатом 2,26 м. Украинец Олег Дорощук также взял 2,26 м, однако остался четвертым из-за большего количества попыток.

После того как титул был обеспечен, итальянец решил продолжить выступление и поднял планку на 2,41 м, пытаясь повторить свой личный рекорд. Несмотря на то, что все три попытки оказались неудачными, зрители встретили выступление итальянского атлета овациями.

Во время церемонии празднования Тамбери устроил традиционное эмоциональное шоу и подошел на трибуну, где была его жена вместе тещей и дочкой Камиллой.

Камера показала и украинскую рекордсменку Ярославу Магучих, которая вместе с остальным стадионом стоя апплодировала чемпиону.

Победа принесла итальянцу не только титул первого в истории победителя Абсолютного чемпионата мира, но и рекордные призовые. За успех в Будапеште Тамбери получил 150 тысяч долларов, что стало крупнейшей выплатой за победу на соревнованиях под эгидой World Athletics.

Как сообщал OBOZ.UA, в женских прыжках в высоту на Абсолютном чемпионате мира победила именно Ярослава Магучих.

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