Итальянские комментаторы 'сошли с ума' после гола футболиста сборной Украины. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отличился забитым мячом в поединке 21-го тура чемпионата Италии итальянской Серии А против "Дженоа". Игра завершилась победой римлян – 3:1.

Видео дня

На 25-й минуте 27-летний футболист сборной Украины быстрее всех среагировал на отбитый голкипером удар Лоренцо Пеллегрини и отправил круглый снаряд в ворота, открыв счет. Это уже 11-й гол Артема в его дебютном сезоне за "Рому".

Видео того, как реагируют на этот удар украинца итальянские комментаторы Федерико Нисии и Даниэле Чеккетти стало вирусным в сети. Журналисты не смогли сдержать своих эмоций после удара, буквально сойдя с ума от восторга.

Форвард провел на поле 83 минуты, получив за свою игру высокие оценки от аналитиков: 7.0 от Flashscore и 7.4 от Whoscored.

На данный момент "Рома" занимает 9-е место в таблице Серии А с 27 очками, а "Дженоа" – 11-е с 23 баллами.

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