Испания – Англия. Суперкомпьютер сделал окончательный прогноз на финал Евро-2024

Суперкомпьютер компании Opta считает сборную Испанию фаворитом на победу в финале Евро-2024. Окончательный прогноз машина сделала менее чем за сутки до решающего матча чемпионата Европы по футболу.

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После всех проведенных симуляция, "фурия роха" победила в 60,4% из них. Англия поднимает трофей в остальных 39,6%.

При этом победа в основное время состоялась в 40,7% случаев. Успех англичан оценивается показателем в 1.4 раза меньшим (28,5%). Дополнительное время также вероятно – 30,8%.

Испания выиграла все шесть матчей на Евро-2024, что уже является лучшим показателем за всю историю соревнований. Англия не проигрывает в последних шести матчах чемпионата Европы, пропуская первой.

"Всем, кто сомневался в мощности суперкомпьютера Opta, когда он сделал сборную Англии фаворитом на победу в Евро-2024 в начале турнира, можно уже писать свои извинения", – с иронией отмечает Opta.

Испания – Англия пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Англия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Уже известны телеканалы, которые покажут поединок.

Отметим, что этот прогноз совпадает с прогнозом от суперкомпьютера Otpa. Компьютер назвал вероятность победы "фурии рохи" на Евро-2024 – 19.48%. На втором месте идет Англия (18.98%).

Сборная Испании считается фаворитом и букмекеров в предстоящем финальном матче чемпионата Европы 2024 года.

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