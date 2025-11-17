Искусственный интеллект ответил, выйдет ли сборная Украины впервые за 20 лет на ЧМ по футболу после победы над Исландией

Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии и в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Благодаря голам полузащитников Алексея Гуцуляка и Александра Зубкова "сине-желтые" обошли оппонентов и добыли путевку в плей-офф квалификации.

Соперников по полуфиналу и финалу стыков "сине-желтые" узнают на жеребьевке, которая пройдет 20 ноября. Подопечные Реброва на 90% попадут в число сеянных, а среди возможных вариантов поединки против Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии.

Искусственный интеллект Gro социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не имеет сомнений в итоговом успехе украинцев. Он оценивает шансы нашей сборной впервые за 20 лет выйти на мундиаль в 80%.

"Выйдет ли команда на ЧМ? Абсолютно да – 80% шансов с таким жребием! Украина сильнее всех четверых (FIFA-рейтинги: Швеция ~25, Румыния ~45, остальные ниже), и расширенный турнир до 48 команд играет на руку. Это будет триумфальный путь: от Варшавы до США/Канады/Мексики", – утверждает ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, у сборной Украины возникли проблемы с составом уже за четыре месяца до матче плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.

