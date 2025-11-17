До плей-офф 4 месяца, но у Украины уже возникли проблемы: что произошло по итогам матча с Исландией в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу обыграла Исландию в решающем матче за битву плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва на стадионе в Варшаве в последней десятиминутке сломила сопротивление соперника благодаря голам полузащитников Алексея Гуцуляка и Александра Зубкова.

Благодаря этому триумфу "сине-желтые" пробились в стыковые матчи, в которых сыграют 26 марта будущего года и – в случае победы – в финале 31 марта. Своих соперников украинцы узнают во время жеребьевки плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 в четверг, 20 ноября.

Однако уже сейчас точно известно, что Ребров снова столкнется с серьезными кадровыми трудностями. В поединке против исландцев желтые карточки получили основной правый защитник Ефим Конопля и легионер итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский.

Для них предупреждения стали вторыми по счету в квалификации, что означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч. Это означает, что Конопля и Малиновский пропустят полуфинал плей-офф, но будут доступны к решающему поединку за путевку на мундиаль.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

