Киевское "Динамо" в четверг, 6 ноября, проведет матч четвертого тура основного этапа Лиги конференций, в котором примет на номинально домашнем стадионе боснийский "Зриньски". Подопечные тренера Александра Шовковского после двух стартовых поражений постараются добыть первую в истории победу в турнире.

Поединок состоится на стадионе "Арена Люблин". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Зриньски". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Явными фаворитами противостояния считаются хозяева. Эксперты GGBET по состоянию на 14:30 6 ноября отдают предпочтение "Динамо" с коэффициентом 1,64. А победу "Зринськи" оценивают в 5,13.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известно как Twitter, полностью согласен с мнением аналитиков. Нейросеть рассчитала, что киевляне воспользуются слабостью соперников и их кадровыми трудностями и возьмут первую победу в турнире.

"С учетом домашнего поля "Динамо", их опыта в еврокубках и мотивации набрать первые очки, я прогнозирую победу киевлян. Ожидаю, что матч будет результативным, с голами от обеих сторон, но "Динамо" возьмет верх благодаря классу. Мой прогноз: "Динамо" Киев 2:1 "Зрински". Этот счет согласуется с аналитикой, где вероятность победы "Динамо" оценивают в 47-58%", – прогнозирует ИИ.

Напомним, "Динамо" провально стартовало в Лиге конференций, проиграв английскому "Кристал Пэлас" и турецкому "Самсунспору" с общим счетом 0:5.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувших выходных "Динамо" со скандалом проиграло донецкому "Шахтеру" в национальном чемпионате. После игры президент киевлян Игорь Суркис выступил с резким заявлением.

