Искусственный интеллект ответил, продолжит ли Ребров тренировать сборную Украины

Сборная Украины по футболу накануне обыграла команду Албании в товарищеском матче после того, как не сумела выйти в финальную часть чемпионата мира-2026. Игра может стать последней для тренера Сергея Реброва, чей контракт с национальной ассоциацией действует до лета.

Видео дня

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, практически полностью уверен в том, что нынешний наставник не продолжит свою работу. Нейросеть выдвинула теорию, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) и ее президент Андрей Шевченко не станут продлевать соглашение со специалистом.

"Мой прогноз – Ребров с вероятностью 70-75% не продолжит работу в сборной Украины. Контракт просто не пролонгируют. Это мягкий и логичный сценарий. Никакой "отставки с позором" не будет. Ребров уйдет с достоинством, возможно, вернется в клуб (были слухи об интересе УПЛ) или возьмет паузу. Если Шевченко очень захочет сохранить Реброва, то могут дать еще один цикл. Но после такого провала в плей-офф ЧМ-2026 и с учетом, что УАФ уже ищет замену, это маловероятно. Футбол – жесткий бизнес. Ребров сделал много хорошего, но без ЧМ-2026 эра Реброва в сборной, скорее всего, завершается. Ждем официального объявления от УАФ", – прогнозирует Grok.

Сам Ребров после матча с Албанией отказался конкретизировать свои планы по работе в национальной команде. Ранее медиа называли главного претендента на пост наставника сборной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!