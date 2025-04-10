'Искренне горжусь': родившаяся в Украине олимпийская чемпионка назвала себя россиянкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, которая родилась в Днепропетровске (ныне – Днепр), восхитилась своим российским гражданством. Жена Дмитрия Пескова в патриотичном угаре назвала Москву лучшим городом в мире, а США – отставшей от России страной.

Видео дня

Такими пропагандистскими штампами Навка отметилась в интервью подконтрольному Кремлю информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выдала бред о том, что иностранцы впадают в настоящий восторг от Москвы, забыв добавить о полной нищете за пределами столицы.

"Я езжу по России с 2004 года. Могу сравнить с Америкой, где жила с 1991 года. Давно там не была, но волей случая оказалась в 2015-м и увидела, что многое почти не изменилось, а дороги стали хуже, грязнее. Многое уже старое, несовременное. А посмотрите на Москву – это лучший город в мире. Все иностранцы, которые приезжают, просто с ума сходят: "Не может быть! Как тут чисто, какие замечательные тротуары, магазины, рестораны! Какие люди – ухоженные, красивые, элегантные, умные". Я в восторге от России и искренне горжусь тем, что являюсь гражданкой нашей страны", – сказала Навка.

Также эта Z-патриотка выразила сожаление, что из-за западных санкций не может путешествовать по миру с ребенком и показывать ему страны так, как ей бы хотелось. Интересно, что по данным Фонда борьбы с коррупцией, у Навки есть паспорт гражданки США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее чемпионку Турина-2006 в танцах на льду Татьяну Навку высмеяли в сети после слов о "событии международного масштаба".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!