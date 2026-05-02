Инфантино попытался помирить Израиль и Палестину в прямом эфире Конгресса ФИФА и опозорился. Видео

Попытка президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино организовать рукопожатие между представителями Израиля и Палестины на конгрессе ФИФА завершилась неудачей. Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб отказался пожимать руку вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Базиму Шейху Сулейману и вставать рядом с представителем Израиля после приглашения на сцену в Ванкувере.

За несколько дней видео с эпизодом разлетелось по социальным сетям, собрав миллионы просмотров на различных новостных аккаунтов.

Глава ФИФА заявил о намерении баллотироваться на третий полный срок и хотел использовать символическое рукопожатие для совместной фотографии перед объявлением о своём выдвижении, пишет The Guardian. Ранее он уже создавал символические инициативы, включая учреждённую им "премию мира ФИФА", которую он в прошлом году вручил Дональду Трампу.

"Я хочу подтвердить, что буду кандидатом на выборах президента FIFA в следующем году. Я хотел, чтобы вы узнали об этом первыми. Спасибо за поддержку", — заявил Инфантино.

Он добавил, обращаясь к участникам эпизода: "Мы будем работать вместе, президент Раджуб, вице-президент Сулейман. Нужно дать надежду детям. Это сложные вопросы".

В статье The Guardian указывается, что инцидент "продемонстрировал ограниченность дипломатического влияния Инфантино", который в последние годы стремится позиционировать себя как международного посредника.

На просьбу прокомментировать отказ Раджуба представитель палестинской стороны Сьюзан Шалаби заявила: "Я не могу пожать руку человеку, которого израильтяне привезли для того, чтобы прикрыть их фашизм и геноцид. Мы страдаем".

