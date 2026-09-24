Игровые футболки, билеты и бонусы – GGBET запускает GG.FAN, программу лояльности для спортивных болельщиков

23 сентября на платформе ggbet.ua стартует GG.FAN – программа лояльности, в которой болельщики могут превращать ставки на матчи любимой команды в эксклюзивные предметы. Лимитированные предложения доступны для болельщиков ФК "Динамо" (Киев), ФК "Полесье" (Житомир) и поклонников украинского баскетбола. В коллекциях команд — игровые футболки, бонусы, билеты на домашние матчи и многое другое.

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С 23 сентября каждая ставка на матчи "Полесья", "Динамо", матчи баскетбольной сборной и Суперлиги GGBET с коэффициентом от 1,75 автоматически будет учитываться в рамках программы лояльности. Дополнительная регистрация для участия не требуется – достаточно войти/зарегистрироваться непосредственно на платформе ggbet.ua.

За каждые 100 гривен совокупной суммы ставок на матчи команд участникам будут начисляться 250 коинов, которые можно обменять на бонусы и эксклюзивные предметы.

25 ставок на матчи выбранной команды открывают первую особую награду болельщика – бейдж "Бронзовый фанат" для кастомизации игрового профиля и дополнительные 10 000 коинов. 50 ставок приносят статус "Серебряный фанат" и 25 000 коинов. Самый высокий статус – "Золотой фанат" – и 50 000 коинов можно получить за 100 ставок. Важно: у каждой из команд есть своя система накопления ставок, и получение наград действует в рамках матчей конкретной команды.

Накопленные коины можно обменять на:

игровую футболку команд сезона 2026/2027;

билеты на домашние матчи "Полесья", "Динамо" и баскетбольные матчи Суперлиги GGBET;

фан-бокс, содержащий уникальный аватар и рамку для персонализации собственного профиля, а также фрибет на 500 грн*;

цифровые аватары игроков: "Динамо" – аватары Николая Шапаренко, Владимира Бражка и Андрея Ярмоленко, "Полесье" – аватары Владислава Велетня, Александра Назаренко и Богдана Михайличенко, сборная по баскетболу – аватары Алексея Лэня, Святослава Михайлюка и Вячеслава Боброва.

кастомную рамку профиля в стиле любимой команды.

Подробнее о правилах участия в GG.FAN, обмене коинов и других деталях здесь.

Напомним, что с 2025 года GGBET является титульным спонсором "Динамо" и официальным спонсором "Полесья", а с 2026 года — титульным партнером ФБУ, титульным спонсором национальных мужской и женской сборных Украины по баскетболу и Чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

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