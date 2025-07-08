Игроки НБА готовы летом сыграть за сборную Украины

Уже 14 июля мужская сборная Украины начнет подготовку к выступлению в пре-квалификации чемпионата мира-2027. Соперниками нашей команды по групповому раунду станут сборные Швейцарии и Словакии.

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Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис сообщил о принципиальном желании украинских игроков НБА выступить за сборную в предстоящих встречах:

"Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги приезда Дмитрия Скапинцева.

Алексей Лень присоединится к сборной, если в ближайшее время подпишет контракт. Что касается Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба", — сообщил Айнарс.

Расширенный список сборной Украины и полный комментарий главного тренера национальной команды будет опубликован 9 июля.

Напомним, Юта Джаз, в составе которой Михайлюк отыграл прошлый сезон, недавно гарантировала контракт украинца на сезон 2025/26.

Алексей Лень после завершающей части предыдущего сезона с Лос-Анджелес Лейкерс, сейчас находится в статусе свободного агента.

57-й номер драфта НБА-2025 Максим Шульга сыграет за Бостон Селтикс в Летней лиге НБА. Также в этом турнире примет участие и центровой Дмитрий Скапинцев, который сыграет за Портленд. В прошлом сезоне бигмен, напомним, выступал за фарм-клуб Портленд Рип Сити Ремикс в G-Лиге НБА.

Календарь матчей сборной Украины

6 августа20:00 Швейцария — Украина

9 августа17:00 Украина — Словакия

16 августа17:00 Украина — Швейцария

20 августа19:00 Словакия — Украина