"И чтоб "Катюшу" пели". Путин подписал "наконец-то реально важный закон" и стал посмешищем у российских болельщиков

Подписанный Владимиром Путиным закон об обязательном размещении государственного флага РФ на спортивных объектах вызвал издевательства среди российских болельщиков. Пользователи высмеяли инициативу, назвав ее одной из самых бесполезных на фоне других проблем.

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Согласно документу, трехцветная тряпка должна постоянно размещаться на спортивных объектах, находящихся в государственной собственности. Также ее использование становится обязательным во время официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

В комментариях отметили, что флаги уже давно являются привычным атрибутом большинства турниров и стадионов, поэтому не поняли, зачем для этого потребовался отдельный закон.

Наибольший отклик получил комментарий пользователя, который предложил вместо этого принять закон об обязательном наличии бензина на заправках. "Лучше б подписал закон об обязательном / достаточном размещении бензина на заправках", – написал он. Другие пользователи поддержали ироничный тон, добавляя: "Ну да, заняться-то больше нечем", "Вот теперь заживём", "Проблем-то больше нет".

Не меньше поддержки получили и другие саркастические сообщения. "Наконец-то реально важный закон", – иронизировали комментаторы, а также шутили о том, что "на заправках остались только флаги… ну и гимны".

Некоторые участники обсуждения предположили, что следующими шагами могут стать новые символические инициативы. "Следующим шагом будет узаконено обязательное размещение плаката с портретом Путина на всех соревнованиях", – написал один из пользователей. Ему отвечали в том же духе: "Скоро будет закон об обязательном размещении фото Путина в каждом доме".

Отдельно обсуждалась идея музыкального сопровождения соревнований. "И чтоб "Катюшу" пели обязательно ещё! Перед матчем и в перерыве", – отметил комментатор. Другие пользователи развили шутку, предлагая исполнять песню также во время матчей.

Также звучали более приземленные вопросы о состоянии спортивной инфраструктуры. "А спортивный объект перед этим будет отремонтирован?" – написал один из юзеров.

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